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14 октября, 16:15

Мэр Москвы

Собянин: начался один из ключевых этапов строительства станции метро "Сосенки"

Собянин: начался один из ключевых этапов строительства станции метро "Сосенки"

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Монолитные работы начали на станции "Сосенки" Троицкой линии метро Москвы. Об одном из ключевых этапов строительства рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр подчеркнул, что именно сейчас формируется основной несущий каркас станционного комплекса: стены, перекрытия, колонны, платформы и другие железобетонные конструкции. Уже пройден левый перегонный тоннель между станциями "Новомосковская" и "Сосенки".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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