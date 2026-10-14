14 октября, 16:15Мэр Москвы
Собянин: начался один из ключевых этапов строительства станции метро "Сосенки"
Монолитные работы начали на станции "Сосенки" Троицкой линии метро Москвы. Об одном из ключевых этапов строительства рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Мэр подчеркнул, что именно сейчас формируется основной несущий каркас станционного комплекса: стены, перекрытия, колонны, платформы и другие железобетонные конструкции. Уже пройден левый перегонный тоннель между станциями "Новомосковская" и "Сосенки".
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