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14 октября, 15:15

Экономика

Новак считает возможным сохранение положительной тенденции на топливном рынке

Новак считает возможным сохранение положительной тенденции на топливном рынке

Новак заявил об улучшении ситуации на топливном рынке России

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Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, заявил вице-премьер Александр Новак на Международном форуме "Российская энергетическая неделя". По его словам, положительная тенденция может продолжиться.

Россия также продолжит поставлять дизельное топливо на мировой рынок, в том числе напрямую в США. Новак добавил, что российские нефтеперерабатывающие заводы усиливают защиту, а некоторые предприятия уже вернулись к работе после ремонтов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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