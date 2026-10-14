Новак считает возможным сохранение положительной тенденции на топливном рынке

Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, заявил вице-премьер Александр Новак на Международном форуме "Российская энергетическая неделя". По его словам, положительная тенденция может продолжиться.

Россия также продолжит поставлять дизельное топливо на мировой рынок, в том числе напрямую в США. Новак добавил, что российские нефтеперерабатывающие заводы усиливают защиту, а некоторые предприятия уже вернулись к работе после ремонтов.

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