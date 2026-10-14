14 октября, 14:15Экономика
Новак заявил об улучшении ситуации на топливном рынке России
Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, и эта тенденция может продолжиться. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя".
По его словам, Россия усиливает защиту нефтеперерабатывающих заводов, а некоторые предприятия уже возобновили работу после ремонтов. Добычу нефти будут восстанавливать с учетом возможностей инфраструктуры.
Кроме того, Минэнерго России ведет переговоры по контрактам на поставку российского дизельного топлива в США. Новак отметил, что будет найден инструмент, который позволит обеспечить поставки. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.