Новак заявил об улучшении ситуации на топливном рынке России

Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, и эта тенденция может продолжиться. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя".

По его словам, Россия усиливает защиту нефтеперерабатывающих заводов, а некоторые предприятия уже возобновили работу после ремонтов. Добычу нефти будут восстанавливать с учетом возможностей инфраструктуры.

Кроме того, Минэнерго России ведет переговоры по контрактам на поставку российского дизельного топлива в США. Новак отметил, что будет найден инструмент, который позволит обеспечить поставки. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

