Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 сентября

Столичных медиков, которые ездят в ДНР и ЛНР и помогают местным жителям, наградили в Москве. Знаки "Заслуженный врач" вручил Сергей Собянин. Мэр отметил высокий профессионализм и самоотверженность специалистов.

В храм Христа Спасителя доставили мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Во вторник, 15 сентября, доступ к ковчегу с десницей откроют для паломников.

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. На нем обсудили запасы топлива, текущий баланс производства и потребления и загрузку производственной инфраструктуры.

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