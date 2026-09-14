Собянин открыл Музей транспорта Москвы в историческом здании гаража Мельникова

Новый интерактивный и мультимедийный Музей транспорта Москвы заработал в Басманном районе. Постоянную экспозицию в историческом здании гаража Мельникова открыл Сергей Собянин.

Выставка занимает два этажа и показывает развитие транспортной системы столицы с конца XIX века до наших дней. Всего в музее 53 оригинальных образца исторической техники. В день площадка сможет принимать до 10 тысяч посетителей.

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