14 сентября, 14:45Мэр Москвы
Собянин открыл Музей транспорта Москвы в историческом здании гаража Мельникова
Новый интерактивный и мультимедийный Музей транспорта Москвы заработал в Басманном районе. Постоянную экспозицию в историческом здании гаража Мельникова открыл Сергей Собянин.
Выставка занимает два этажа и показывает развитие транспортной системы столицы с конца XIX века до наших дней. Всего в музее 53 оригинальных образца исторической техники. В день площадка сможет принимать до 10 тысяч посетителей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.