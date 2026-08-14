Пассажиры могут вернуть деньги за место повышенной комфортности при замене самолета

Пассажиры могут вернуть деньги за место повышенной комфортности, если после замены самолета авиакомпания не предоставила кресло той же категории. Перевозчик обязан принять возможные меры, чтобы уведомить пассажиров об изменениях.

Юристы советуют сохранить чек и скриншот выбора места, а после посадки направить авиакомпании претензию и приложить посадочный талон. В случае невозможности предоставить место той же категории пассажир вправе потребовать возврат стоимости услуги.

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