"Новости дня": семь новых разворотов со светофорами появились на Севастопольском проспекте

Севастопольский проспект получил обновленную дорожную разметку, а на магистрали появились 7 новых регулируемых разворотов. Еще 3 действующих участка сделали регулируемыми.

Также изменилась схема движения на перекрестке с Болотниковской улицей. Теперь левый поворот можно выполнить сразу из двух рядов. По расчетам специалистов, новая организация движения позволит сократить лишний пробег на 1,5 километра и сэкономить до 5 минут в пути.

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