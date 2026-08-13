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13 августа, 11:15

Транспорт

Движение транспорта ограничат в районе "Лужников" 15 августа

Движение транспорта ограничат в районе "Лужников" 15 августа

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Движение транспорта ограничат в районе "Лужников" 15 августа. Как сообщили в столичном Дептрансе, с 08:00 будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

С 20:00 нельзя будет проехать на участках улиц Савельева, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой и еще ряду улиц. Также в районе перекрытий будет запрещена парковка.

Ограничения связаны с проведением концерта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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