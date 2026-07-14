Россия нанесла удары по предприятиям ВПК Украины в Киеве

Российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, где производили крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

В зоне боевых действий расчеты дронов-камикадзе группировки "Центр" уничтожили разветвленную сеть укреплений противника. Усиливается давление на Добропольском направлении, охватывает Шевченко и нарушает систему управления противника.

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