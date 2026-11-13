Россияне могут потребовать перерасчет за недостаточно горячую воду

Россияне могут получить перерасчет за недостаточно горячую воду из крана. Об этом напомнили в Госдуме.

Температура горячей воды в многоквартирных домах должна составлять от 60 до 75 градусов. Если она выходит за эти пределы, потребители вправе потребовать перерасчет. При этом, если вода нагревается менее чем до 40 градусов, платить за нее должны по тарифу холодной воды.

Чтобы оформить перерасчет, необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации и зафиксировать нарушение. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.