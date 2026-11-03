Оплатившим фальшивую квитанцию за ЖКУ москвичам рекомендовали сразу обращаться в банк

Москвичам, оплатившим фальшивую квитанцию за ЖКУ, нужно сразу сообщить об этом в банк и попросить остановить платеж. Поддельные квитанции раскидывают по почтовым ящикам мошенники.

Рекомендуется звонить в банк и полицию. Чем раньше это сделать, тем больше шанс вернуть деньги. Для этого понадобятся сама поддельная квитанция, банковский чек, а также выписка и номера обращения.

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