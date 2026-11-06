Воду в батареях Москвы прогрели до 84 градусов из-за похолодания

Воду в системе отопления Москвы прогрели до 84 градусов из-за похолодания. Температуру батарей корректируют автоматически с учетом показателей погодных датчиков. Если в квартире холодно, жители могут обратиться в единый диспетчерский центр.

При этом некоторые москвичи жалуются на чрезмерную сухость воздуха в квартирах с началом отопительного сезона. Она может вызывать покраснение, шелушение и ощущение стянутости кожи. Как объясняют специалисты, из-за высокой температуры в помещении снижается влажность, что влияет на состояние кожи и слизистых оболочек.

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