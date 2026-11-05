Зимняя погода не наступит в Москве до конца ноября. Согласно прогнозам синоптиков, сугробы появятся лишь ближе к декабрю. Первый выпавший снег уже растаял из-за дождей, а температура воздуха днем поднялась до плюс 5 градусов. В ночь на 6 ноября температура опустится до нулевых значения, поэтому на дорогах возможна гололедица. В связи с этим в городе продлили повышенный уровень погодной опасности.

В соцсетях обсуждают, как после снегопада один из мостов оказался под снегом, в то время как дорога рядом осталась совершенно чистой. Как такое возможно? Текущая температура в ноябре – норма или нет? Есть ли признаки глобального потепления? Действительно климат меняется? В этом году особенно много говорят про Эль-Ниньо – чем это грозит России?

На эти вопросы в эфире телеканала Москва 24 ответит начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков.