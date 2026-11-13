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13 ноября, 07:15

Общество

В России учителя предложили упростить домашние задания для отстающих в учебе школьников

В России учителя предложили упростить домашние задания для отстающих в учебе школьников

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В России учителя предложили упростить домашние задания для отстающих в учебе школьников. По их мнению, так сильные ребята не будут тратить время на уже освоенный материал, а тем, кому учеба дается сложнее, станет легче справляться с программой.

У идеи есть и скептики. Родители, например, опасаются, что такой подход приведет к разделению детей на "сильных" и "слабых".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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