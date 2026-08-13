Экскурсионная лодка сгорела у берегов Фетхие в Турции. На борту находились 115 человек. Организованных туристов из России на судне зарегистрировано не было.

По предварительным данным, пожар начался на кухне и быстро распространился по судну. Люди в панике стали прыгать в воду.

Береговая охрана эвакуировала всех пассажиров и членов экипажа. Двое пострадавших надышались дымом и нуждались в медицинской помощи.

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