12 ноября, 12:00Культура
Браслет с сапфиром из коллекции Романовых продали на торгах почти за 5 млн долларов
Браслет с сапфиром из коллекции дома Романовых продали почти за 5 миллионов долларов на аукционе в Женеве. Вес камня составляет 197 карат. Перед торгами украшение оценивали в 1–2 миллиона долларов.
Точная дата появления сапфира в коллекции императорской семьи неизвестна. Его носила супруга Александра III императрица Мария Федоровна. После революции камень продали. Впоследствии украшение с сапфиром неоднократно выставляли на аукционах.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.