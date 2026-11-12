Браслет с сапфиром из коллекции Романовых продали на торгах почти за 5 млн долларов

Браслет с сапфиром из коллекции дома Романовых продали почти за 5 миллионов долларов на аукционе в Женеве. Вес камня составляет 197 карат. Перед торгами украшение оценивали в 1–2 миллиона долларов.

Точная дата появления сапфира в коллекции императорской семьи неизвестна. Его носила супруга Александра III императрица Мария Федоровна. После революции камень продали. Впоследствии украшение с сапфиром неоднократно выставляли на аукционах.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.