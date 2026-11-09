Москвичам рассказали о необычных выставках в столице

Посетить выставку Futurione на ВДНХ, увидеть мультимедийный проект "Рефлекшенс" в Музее Москвы или побывать на выставке "След" в VS Gallery предлагают москвичам, чтобы справиться с осенней хандрой.

На выставке Futurione представлены световые инсталляции, лазерные шоу и цифровые миры. Проект "Рефлекшенс" представляет собой выставку-альбом, созданную композитором Николой Мельниковым. Выставка "След" посвящена цифровому следу, который человек оставляет в современном мире.

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