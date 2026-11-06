Премьера "Женитьбы Бальзаминова" нового сезона "Театра в кино" собрала полный зал

Открылся четвертый сезон всероссийского проекта "Театр в кино". Зрителям предоставили возможность увидеть спектакли ведущих театров страны на больших экранах. Этот сезон начался с постановки прошлого сезона "Женитьба Бальзаминова" с Мариной Нееловой и Аленой Бабенко.

Комедия смогла собрать полный зал. Кроме того, в новом сезоне "Театра в кино" зрителей ожидают "Три сестры" Льва Додина, "Дачники на Бали" Богомолова и "Необыкновенный концерт" театра Образцова. Также в рамках проекта будут представлены постановки театров из Новосибирска, Перми и других регионов России.

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