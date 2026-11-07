Музей техники Вадима Задорожного отметит годовщину парада 1941 года

В Москве 7 ноября пройдет несколько мероприятий, приуроченных к годовщине военного парада 1941 года и открытию зимнего сезона. В Музее техники Вадима Задорожного с 11:00 будут работать интерактивные зоны, в 12:30 выступит оркестр, а в 13:00 начнется проход исторической военной техники.

В парке "Патриот" организуют реконструкцию партизанского лагеря с землянками, полевой кухней и командными пунктами времен войны. На ВДНХ музей "АТОМ" отметит трехлетие научным марафоном с открытыми лекциями и экспериментами. Московская усадьба Деда Мороза откроет зимний сезон праздничными мастер-классами.

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