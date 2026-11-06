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06 ноября, 22:30

Культура

Начался четвертый сезон всероссийского проекта "Театр в кино"

Начался четвертый сезон всероссийского проекта "Театр в кино"

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Начался четвертый сезон всероссийского проекта "Театр в кино". В рамках мероприятия предоставляется возможность увидеть спектакли ведущих театров страны на больших экранах, в том числе зрителям из регионов.

Директор театра "Современник" Марина Евса отметила, что открытие проекта стало большой честью для учреждения. Этот сезон начинается с премьеры прошлого сезона "Женитьба Бальзаминова" – искрометной комедии, в которой играют Марина Неелова и Алена Бабенко. Спектакль собрал полный зал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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