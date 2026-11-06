Москвичам и гостям столицы рассказали, какие музеи можно посетить в выходные

Жители Москвы и гости столицы могут посетить многие культурные мероприятия в предстоящие выходные, 7–8 ноября. В частности, желающие могут попасть в музей техники Вадима Задорожного, который широко отметит 85-ю годовщину легендарного военного парада 1941 года. Посетители смогут почувствовать атмосферу эпохи в парке "Патриот", увидев реконструкцию партизанского лагеря.

Кроме того, есть возможность посетить музей "Атом" на ВДНХ. Там можно увидеть, как распространяется звук, выглядит тепловое излучение, а также запустить цепную реакцию. Взрослые вспомнят уроки физики и химии, а дети смогут познакомиться с разными явлениями и процессами. В "Атомариуме" выставлено 29 интерактивных экспонатов.

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