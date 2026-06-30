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Новости

30 июня, 01:20

Культура

"Новости дня": группа Therr Maitz выступила на станции "Курская" в Москве

"Новости дня": группа Therr Maitz выступила на станции "Курская" в Москве

Therr Maitz с Антоном Беляевым выступили на станции метро "Курская"

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Концерт группы "Ленинград" прошел в Москве впервые за 4 года

Композитор и продюсер Антон Беляев вместе с группой Therr Maitz выступил на станции "Курская" в Москве. Концерт прошел в рамках проекта "Музыка в метро".

Проекту "Музыка в метро" в этом году исполнилось 10 лет. За это время на площадках московского метро выступили десятки артистов. Посетить концерты можно бесплатно, без предварительной регистрации. Актуальное расписание публикуют на официальном сайте проекта.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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