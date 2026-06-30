"Новости дня": группа Therr Maitz выступила на станции "Курская" в Москве

Композитор и продюсер Антон Беляев вместе с группой Therr Maitz выступил на станции "Курская" в Москве. Концерт прошел в рамках проекта "Музыка в метро".

Проекту "Музыка в метро" в этом году исполнилось 10 лет. За это время на площадках московского метро выступили десятки артистов. Посетить концерты можно бесплатно, без предварительной регистрации. Актуальное расписание публикуют на официальном сайте проекта.

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