В Третьяковской галерее открылась выставка к 160-летию художника Льва Бакста

В Третьяковской галерее представили работы художника Льва Бакста, прославившегося театральными костюмами и декорациями для постановок Сергея Дягилева. Экспозицию приурочили к 160-летию мастера. В нее вошли эскизы костюмов, живопись, ткани и материалы из семейного архива.

Работы Бакста повлияли не только на театральное искусство, но и на мировую моду. Его творчеством вдохновлялись Коко Шанель, Ив Сен-Лоран и Джон Гальяно. Отдельное место в экспозиции занимают эскизы к балетам "Шехеразада" и "Нарцисс", а также работы, связанные с Идой Рубинштейн.

Увидеть выставку можно до 18 апреля в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. Стоимость билета составляет 900 рублей.

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