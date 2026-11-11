Перекупщики стали предлагать билеты на "Щелкунчик" в Большом театре за 150–180 тыс рублей

Перекупщики стали предлагать билеты на "Щелкунчик" в Большом театре по предзаказу за 150–180 тысяч рублей. Официальная продажа билетов еще не стартовала. Есть также варианты гораздо дешевле, но их могут предлагать мошенники.

При покупке эксперты советуют сразу насторожиться, если цена подозрительно низкая. Среди других явных признаков обмана – сайты-двойники и просьба перевести деньги на личную карту частного лица.

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