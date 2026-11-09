09 ноября, 17:45Культура
Жители и гости столицы могут посетить выставки современного искусства и технологий
В Москве проходят выставки, которые помогают отвлечься от осенней хандры с помощью искусства и современных технологий. Среди них экспозиция "След" в галерее VS Gallery в районе Новокузнецкой улицы.
Она посвящена цифровому следу, который человек оставляет после себя, и тому, как искусственный интеллект меняет искусство и повседневную жизнь. Выставка знакомит посетителей с фиджитал-искусством.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.