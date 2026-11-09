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09 ноября, 17:45

Культура

Жители и гости столицы могут посетить выставки современного искусства и технологий

Жители и гости столицы могут посетить выставки современного искусства и технологий

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В Москве проходят выставки, которые помогают отвлечься от осенней хандры с помощью искусства и современных технологий. Среди них экспозиция "След" в галерее VS Gallery в районе Новокузнецкой улицы.

Она посвящена цифровому следу, который человек оставляет после себя, и тому, как искусственный интеллект меняет искусство и повседневную жизнь. Выставка знакомит посетителей с фиджитал-искусством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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