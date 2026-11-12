Семь стран не одобрили расписание молодежного чемпионата мира по хоккею из-за участия российской сборной. Об этом сообщил глава Немецкого хоккейного союза. Турнир пройдет в Канаде в конце декабря и начале января. Российская команда должна заменить сборную Норвегии.

Неопределенность сохраняется и вокруг взрослого чемпионата мира, который пройдет весной в Германии. От совместных матчей с российской сборной отказались Швеция, Финляндия, Чехия, Норвегия, Латвия и Дания. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона будет бороться с бойкотом команды и отказами в выдаче виз.

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