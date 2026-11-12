12 ноября, 07:30Общество
Зумеры стали чаще совмещать несколько работ ради финансовой независимости
Зумеры все чаще выбирают несколько работ и длительный рабочий день ради финансовой независимости. Молодые специалисты стремятся накопить на жилье и обеспечить себе пассивный доход, при этом карьерный рост и повышение интересуют их меньше.
Работодатели отмечают, что представление о зумерах как о сотрудниках, которые быстро теряют интерес к работе и увольняются, постепенно меняется. При этом число молодых специалистов, которые считают оптимальным сроком работы в одной компании от трех до пяти лет, выросло более чем в два раза.
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