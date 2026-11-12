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12 ноября, 07:15

Общество

Роспотребнадзор предложил сделать среду или четверг облегченным учебным днем

Роспотребнадзор предложил сделать среду или четверг облегченным учебным днем

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Один из учебных дней, среда или четверг, должен быть облегченным, чтобы школьники не переутомлялись. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве напомнили, что обычная перемена должна длиться не менее 10 минут, а большая может составлять до 30. После второго и третьего уроков вместо одной большой перемены допускается проводить две по 20 минут.

Кроме того, учебные периоды в годовом плане должны чередоваться с каникулами продолжительностью не менее семи дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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