Роспотребнадзор предложил сделать среду или четверг облегченным учебным днем

Один из учебных дней, среда или четверг, должен быть облегченным, чтобы школьники не переутомлялись. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве напомнили, что обычная перемена должна длиться не менее 10 минут, а большая может составлять до 30. После второго и третьего уроков вместо одной большой перемены допускается проводить две по 20 минут.

Кроме того, учебные периоды в годовом плане должны чередоваться с каникулами продолжительностью не менее семи дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.