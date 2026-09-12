Государства БРИКС приняли итоговую декларацию саммита в Нью-Дели

Государства БРИКС приняли итоговую декларацию 18-го саммита в Нью-Дели. Она содержит четкие направления развития объединения. Страны призвали отменить односторонние и вторичные санкции, назвав их незаконными.

Лидеры государств заявили о необходимости укреплять энергетическую безопасность. Россия видит интерес в углублении взаимодействия стран БРИКС на экономическом треке. Владимир Путин отметил, что авторитет и влияние БРИКС в мире нарастают. Однополярный мир уходит в прошлое.

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