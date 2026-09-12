Садовое кольцо полностью перекрыли в Москве из-за велофестиваля

В Москве полностью перекрыли Садовое кольцо из-за осеннего велофестиваля и велогонок "Россия" и "Москва". Также закрыты подъезды к торговым центрам, паркам, театрам и вокзалам в районе Садового кольца. Движение будут открывать по мере продвижения колонны велосипедистов.

В субботу, 12 сентября, изменится схема движения трамваев. До 17:30 маршруты Т1 и Т2 будут следовать в объезд, а трамвай А будет курсировать от МЦД "Калитники" через Павелецкий вокзал и метро "Тульская" до Серпуховского Вала. Пассажирам рекомендуют пользоваться метро и дополнительным автобусом 913т.

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