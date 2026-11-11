В московском храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке прошла церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Актриса ушла из жизни 7 ноября в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, из-за которой артистку госпитализировали в середине октября.

На прощание с актрисой пришли сотни людей. Среди них – народный артист России Александр Панкратов-Черный, дочери актрисы Ольга и Мария Шукшины, актрисы Лариса Лужина и Галина Богушевская, солисты группы "На-На" и другие.

После окончания церемонии Лидию Федосееву-Шукшину похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругом, писателем и режиссером Василием Шукшиным.