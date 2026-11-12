Выставка "Лиля Брик: икона стиля и муза авангарда" представлена в Мультимедиа Арт Музее

В Мультимедиа Арт Музее представлена выставка "Лиля Брик: икона стиля и муза авангарда". Экспозиция рассказывает о жизни Брик, ее увлечении автомобилями, влиянии на моду и участии в художественной жизни Москвы.

Еще одна выставка, посвященная ее окружению, проходит в Еврейском музее. В экспозиции "Век Майи Плисецкой" представлены фотопортрет Лили Брик и флакон духов, связанный с ее подарками балерине.

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