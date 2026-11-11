Перекупщики начали предлагать билеты на "Щелкунчика" в Большом театре

Перекупщики начали принимать предзаказы на билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре, хотя официальные продажи еще не стартовали. В среднем за один билет они просят 15 тысяч рублей. При этом стоимость мест на вечер 31 декабря, по словам одного из перекупщиков, может достигать 150 тысяч рублей.

Средняя цена билетов в партер и ложу бенуара составляла от 50 тысяч рублей, в амфитеатр – от 20 тысяч, в бельэтаж – от 25 тысяч. Места на первом ярусе предлагали минимум за 5 тысяч рублей, а на балконах верхних ярусов – от 3 тысяч. Самый дорогой комплект из 4 билетов оценивался в 1 миллиона 20 тысяч рублей.

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