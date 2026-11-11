Фермерам хотят запретить строить гостевые дома и экоотели выше трех этажей. Кроме того, такие объекты должны будут находиться не дальше 5 километров от места производства сельскохозяйственной продукции.

Соответствующий проект постановления подготовили в Кабинете министров. Согласно документу, наличие гостевых домов и экоотелей не должно приводить к прекращению сельскохозяйственного производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.