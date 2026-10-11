Собянин объявил об открытии новой школы на 1,2 тысячи учеников в Москве

В Москве на улице Юлиана Семенова открылась новая школа на 1,2 тысячи учеников. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

В здании оборудовали учебные классы, кабинеты для занятий шахматами и акварельной живописью, хореографический зал, медиатеку и робокласс. Фасад школы выполнен из цветных навесных панелей с панорамным остеклением.

Учебное заведение стало частью развивающегося образовательного кластера. Рядом уже работают другая школа и два детских сада. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.