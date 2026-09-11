Столичные компании привезли свои разработки на выставку в Нью-Дели

Москва представила высокотехнологичные разработки на международной промышленной выставке "Иннопром. Индия" в Нью-Дели. Среди них – медицинское оборудование, системы спутникового мониторинга, платежные терминалы и разработки в сфере микроэлектроники.

На стенде также демонстрируют цифровой двойник Москвы и проекты комплексного развития территорий. В выставке участвуют более 130 российских и индийских компаний.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.