Движение ограничат в центре и на западе Москвы 12 и 13 сентября

В выходные, 12 и 13 сентября, в центре и на западе Москвы временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением осеннего и детского велофестивалей, а также велогонок "Москва" и "Россия". Об этом сообщили в Дептрансе.

В субботу, 12 сентября, ограничения начнут действовать с 00:00 на Университетской площади, в 07:00 перекроют еще несколько участков. В воскресенье, 13 сентября, с 08:00 перекроют Цветной бульвар от Садового кольца до Петровского бульвара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.