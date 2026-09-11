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11 сентября, 07:30

Транспорт

Движение ограничат в центре и на западе Москвы 12 и 13 сентября

Движение ограничат в центре и на западе Москвы 12 и 13 сентября

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В выходные, 12 и 13 сентября, в центре и на западе Москвы временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением осеннего и детского велофестивалей, а также велогонок "Москва" и "Россия". Об этом сообщили в Дептрансе.

В субботу, 12 сентября, ограничения начнут действовать с 00:00 на Университетской площади, в 07:00 перекроют еще несколько участков. В воскресенье, 13 сентября, с 08:00 перекроют Цветной бульвар от Садового кольца до Петровского бульвара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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