Жители дома на Талдомской улице в Москве пожаловались на соседа с канистрами бензина

Жители дома на Талдомской улице пожаловались на соседа, который хранит в машине канистры с бензином и тары с маслом. Автомобиль припаркован во дворе жилого дома рядом с детской площадкой.

По словам жителей, канистры с горючим в салоне находятся не первый год, периодически машину перепарковывают в соседний двор, а затем возвращают на место. Ранее автомобиль стоял вплотную к трансформаторной подстанции, возле которой обнаружили масляные пятна.

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