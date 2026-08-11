Мэр Москвы: началось строительство школы и детского сада в Даниловском районе

В Даниловском районе началось строительство образовательного комплекса, сообщил Сергей Собянин. В комплекс войдут школа почти на 1 тысячу мест и детский сад на 500 человек. Здание переменной этажности возведут на территории нового жилого квартала.

Фасады школы выполнят в светлых тонах. В здании будут творческие мастерские, кабинеты для изучения технологий, два спортивных зала. Возле школы предусмотрены место для проведения мероприятий, зоны отдыха и спортивные площадки. Со стороны внутреннего двора к зданию пристроят амфитеатр.

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