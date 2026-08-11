Сергей Собянин: ДНР подключилась к порталу поставщиков Москвы

Заказчики из Донецкой Народной Республики теперь могут проводить закупки на портале поставщиков. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Госучреждения республики получили возможность приобретать товары, работы и услуги у поставщиков из любого региона России.

Предприниматели из ДНР работают на портале с 2023 года. За этот период они заключили почти 600 контрактов с заказчиками из разных регионов страны. Самый большой спрос пришелся на компьютерное, электрическое, электронное и оптическое оборудование.

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