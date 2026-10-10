Американский лидер Дональд Трамп заявил, что украинцам нужен новый президент, способный договориться с Россией. По его словам, у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского была возможность остановить конфликт, но он ей не воспользовался.

После телефонного разговора с Владимиром Путиным глава Белого дома также поблагодарил российскую сторону за согласие поставить дизельное топливо в США и на мировые рынки. Правительство России, в свою очередь, уже частично сняло запрет на экспорт.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

