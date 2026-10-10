Собянин: в Москве создают новые игровые и развивающие площадки для детей

Новые игровые и развивающие площадки для детей появляются во дворах. О самых интересных рассказал Сергей Собянин в своем канале в месенджере MAX.

Например, в Нагатинском Затоне ребят ждeт двухмачтовый корабль. В Ломоносовском районе, Ясеневе и Даниловском обустроили игровые городки, батуты и балансиры. В Очакове-Матвеевском появилась большая площадка с разно-форматными качелями. В районе Новокосино – несколько тематических космических площадок с иллюминаторами и горками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.