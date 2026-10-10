Собянин: завершился московский этап чемпионата "Абилимпикс – 2026"

Завершился московский этап чемпионата "Абилимпикс – 2026", сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

В финал прошли почти 900 жителей столицы с инвалидностью, в том числе 6 участников специальной военной операции. Среди конкурсантов – школьники от 14 лет, студенты колледжей и вузов, а также опытные специалисты. Задания были максимально приближены к реальным производственным задачам. В их составлении традиционно участвовали работодатели – партнеры чемпионата.

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