ФСБ назвала цель готовившейся атаки Киева на британских дипломатов в России

Цель готовившейся атаки Киева на британских дипломатов в Москве – втянуть Великобританию в прямой военный конфликт с Россией, добиться очередных дополнительных поставок вооружений Украине и усилить санкционное давление. Об этом сообщила ФСБ.

В Москве задержали агента СБУ. Он работал охранником британского посольства и по указке своих украинских кураторов собирал данные на сотрудников дипмиссии, чтобы устроить теракты.

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