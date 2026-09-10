10 сентября, 18:30Политика
Эксперт предупредил о негативной реакции стран НАТО на провокации с терактами
Провокации с использованием терактов могут вызвать крайне негативную реакцию со стороны стран НАТО. Об этом заявил историк спецслужб Олег Хлобыстов, комментируя задержание в Москве агента СБУ.
По данным ФСБ, задержанный работал охранником британского посольства и по указанию украинских кураторов собирал сведения о сотрудниках дипмиссии. Как утверждает ведомство, Киев планировал использовать эти данные для подготовки терактов и диверсий.
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