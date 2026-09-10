Представители всех политических сил получат слово на онлайн-марафоне "Ночь выборов"

Представители всех политических сил получат слово в "Ночи выборов". Об этом заявили организаторы ежегодного онлайн-марафона на пресс-конференции, посвященной его проведению.

В этом году организаторы планируют повысить уровень экспертной дискуссии. В марафоне примут участие российские и иностранные эксперты. "Ночь выборов" состоится в 12-й раз. Главная задача проекта заключается в анализе избирательного процесса и повышении прозрачности выборов.

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