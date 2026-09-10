Эксперт заявил, что атака на британских дипломатов могла привести к реакции НАТО

ФСБ заявила о задержании охранника британского посольства в Москве. По данным ведомства, он по заданию украинских кураторов собирал сведения для подготовки терактов против британских дипломатов.

Историк спецслужб Олег Хлобыстов отметил, что подобная атака могла бы вызвать негативную реакцию со стороны стран НАТО. По его словам, на такую реакцию могли рассчитывать организаторы предполагаемой провокации.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

