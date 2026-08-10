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10 августа, 22:15

Происшествия

Выбежавшие на летное поле в Шереметьево девушки спешили на свадьбу подруги

Выбежавшие на летное поле в Шереметьево девушки спешили на свадьбу подруги

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Две пассажирки попытались догнать улетающий самолет прямо на летном поле в аэропорту Шереметьево, так как они торопились на свадьбу сестры, которая должна была пройти в Бодруме. Об этом рассказала подруга одной из девушек Анна Фролова.

По ее словам, девушки приехали в аэропорт уже в вечерних платьях и на шпильках. Когда выяснилось, что они опаздывают на рейс, пассажирки в панике решили бежать за самолетом. В результате девушки совершили административное правонарушение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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