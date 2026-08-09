Пожар произошел в многоэтажном доме на Шереметьевской улице

Пожар произошел в жилом многоэтажном доме на Шереметьевской улице. Очевидцы заметили и сняли возгорание до приезда пожарных. Видео прислали телезрители Москвы 24.

Открытый огонь виден на лоджии. Пламя поднимается также на этаж выше. Сейчас на месте уже работают экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.