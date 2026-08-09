Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 17:15

Происшествия

Пожар произошел в многоэтажном доме на Шереметьевской улице

Пожар произошел в многоэтажном доме на Шереметьевской улице

Крупный град, шквалистый ветер и ливень накрыли Самарскую область

Новости мира: в Японии вулкан Сакурадзима выбросил в небо столб дыма

Новости мира: в канадской провинции Британская Колумбия ввели режим ЧС из-за пожаров

В Москве выясняют обстоятельства падения из окна третьего этажа маленького ребенка

Квартирный спор на северо-востоке столицы закончился пожаром

Семерых участниц схемы подставных свиданий будут судить в Москве

Новости мира: в Сети появились новые кадры извержения вулкана Этна на Сицилии

ДТП произошло на юге Москвы

Пожар произошел в городской больнице Подольска

Пожар произошел в жилом многоэтажном доме на Шереметьевской улице. Очевидцы заметили и сняли возгорание до приезда пожарных. Видео прислали телезрители Москвы 24.

Открытый огонь виден на лоджии. Пламя поднимается также на этаж выше. Сейчас на месте уже работают экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаргородвидеоАлина Гилева

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика