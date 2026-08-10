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10 августа, 07:15

Политика

Трамп допустил завершение конфликта с Ираном без ядерного соглашения

Трамп допустил завершение конфликта с Ираном без ядерного соглашения

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Президент США Дональд Трамп допустил завершение конфликта с Ираном без заключения ядерной сделки. По его словам, такое соглашение сейчас не нужно, поскольку иранская экономика находится в упадке, а страна не способна реализовывать крупные проекты.

Трамп заявил, что США якобы достигли всех поставленных военных целей и готовы принять капитуляцию Ирана. Теперь Вашингтон намерен сосредоточиться на обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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