10 августа, 07:15Политика
Трамп допустил завершение конфликта с Ираном без ядерного соглашения
Президент США Дональд Трамп допустил завершение конфликта с Ираном без заключения ядерной сделки. По его словам, такое соглашение сейчас не нужно, поскольку иранская экономика находится в упадке, а страна не способна реализовывать крупные проекты.
Трамп заявил, что США якобы достигли всех поставленных военных целей и готовы принять капитуляцию Ирана. Теперь Вашингтон намерен сосредоточиться на обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.